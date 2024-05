Sklepy w Polsce musza to SZYBKO wycofać! Te produkty spożywcze są NIEBEZPIECZNE! Oto nowa lista - maj 2024 red.

Sklepy w Polsce musza to SZYBKO wycofać! Tuż przed majówką, we wtorek 30 kwietnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował komunikat o kolejnym wycofanym produkcie - tym razem jest to mleko dla niemowląt! Co jeszcze zostało wycofane z dyskontów, marketów i i hipermarketów w ostatnim czasie? Sprawdź.