Seks na balkonie, na basenowej zjeżdżalni... Rzecz o nieobyczajnych "akacjach" na Śląsku i nie tylko. Aż trudno w to uwierzyć...

Rzecz o nieobyczajnych zachowaniach na Śląsku i nie tylko! Miłosne ekscesy w parku, na basenie...

Nagość w miejscu publicznym? Kto pamięta słynną "akcję" w Pyrzowicach?

Nagość na ulicy, czy stosunek w miejscu publicznym jest traktowany jak wykroczenie. Najczęściej jest to uznawane za „nieobyczajny wybryk”. Osoby, które się go dopuszczą, muszą liczyć się z naganą, karą grzywny do 1500 złotych, albo nawet ograniczeniem wolności i aresztem!

Rzecz o doggingu

Niejednokrotnie, tego typu sytuacje można uznać za dogging. Cóż to takiego? To czerpanie satysfakcji z tego, że ktoś może nas nakryć i oglądać w czasie miłosnych uniesień. W praktyce oznacza to fakt, że niektóre osoby mogą osiągnąć satysfakcję seksualną wyłącznie w ekstremalnych warunkach. Na razie nie wiadomo, czy kochankowie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.