Ruszyła budowa nowego centrum rekreacyjne w Lublińcu- czy spodoba się mieszkańcom? Zobaczcie wizualizację i ZDJĘCIA

W Lublińcu powstaje centrum rekreacyjne. Czy spełni oczekiwania mieszkańców?

W istniejącym budynku basenu zostanie utworzona kawiarenka i wypożyczalnia sprzętu. Do chwili obecnej wykonano roboty rozbiórkowe oraz instalacje podziemne. Wybudowano także budynek maszynowni wodnego placu zabaw, ok. 70 proc. nawierzchni utwardzonych oraz podbudowy pod boiska i konstrukcję wodnego placu zabaw. Trwają prace adaptacyjne w budynku basenu. Zaawansowanie prac to ok. 60 proc.

Zadanie jest realizowane przy pomocy programu Polski Ład z dofinansowaniem w wysokości 4,5 mln zł. Wartość robót wynosi aż 8.806.800 zł.