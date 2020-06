Ruszył elektroniczny nabór do szkół średnich w Lublińcu

W poniedziałek 15 czerwca rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną.

W ubiegłym roku o miejsca w szkołach szkołach średnich prowadzonych przez powiat lubliniecki - z pierwszej preferencji z zaakceptowanymi osiągnięciami oraz wnioskiem - ubiegało się w sumie 909 osób. Najwięcej zgłosiło się ich do Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu - 187 absolwentów podstawówek i 149 gimnazjów, czyli łącznie 336. Nauką w Zespole Szkół nr 1 zainteresowanych jest 268 osób, a w Zespole Szkół Zawodowych 241 absolwentów. Z kolei w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego chciałyby kontynuować naukę 64 osoby. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 W tym roku elektroniczny nabór ruszył 15 czerwca. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu Nabór. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że ta forma rekrutacji doskonale się sprawdza, nie tylko pozwalając kandydatowi na sprawne wyszukanie wybranej szkoły i zgłoszenie swojej kandydatury, ale również na bieżące monitorowanie rekrutacji i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych będzie przebiegał w kilku etapach. Kandydat musi rozpocząć od założenia konta w systemie (Od 5 czerwca 2020 roku kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie NABÓR na stronie internetowej: slaskie.edu.com.pl). Po zarejestrowaniu się w systemie kandydat wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać oraz tworzy listę preferencji. Następnie do 10 lipca 2020 roku za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie o przyjęcie do szkoły. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem zgodności z danymi w systemie.

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza następujące dokumenty: od 26 czerwca do 10 lipca 2020 roku - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły kopia lub oryginał), a od 31 lipca do 4 sierpnia - zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły kopia lub oryginał).

12 sierpnia 2020 roku w szkołach ponadpodstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych. Kandydat może też na stronie internetowej szkoły zapoznać się z wynikami naboru. Od 13 do 18 sierpnia kandydat potwierdza wolę przyjęcia do szkoły, do której został przyjęty i dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu – jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 19 sierpnia do godz. 14.00 roku nastąpi wywieszenie list uczniów przyjętych do szkoły oraz podane zostaną informacje o wolnych miejscach w oddziałach. (Na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu).

Czy koronawirus traci moc?