Rowerem przez powiat lubliniecki. Gdzie warto zajrzeć?

By dotrzeć do ciekawych i interesujących miejsc w regionie, niejednokrotnie warto połączyć przyjemne z pożytecznym. Dobrym rozwiązaniem może okazać się rower. Do odwiedzenia jednośladem pięknych miejsc w powiecie lublinieckim zachęca Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Rododendrony w powiecie lublinieckim

Korzystając z pięknej pogody, warto udać się ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Na Brzozę”, która rozpoczyna się przy leśniczówce w Lubockiem, a kończy w Pawełkach przy schronisku młodzieżowym. Na przełomie maja i czerwca, odwiedzający tamtejszą okolicę mają okazję do podziwiania pięknie kwitnących różaneczników, potocznie zwanych rododendronami. Z wieży widokowej można podziwiać niezwykły pomnik przyrody - stanowisko prawie 100-letniego różanecznika katawbijskiego, zajmujące obszar 0,46 ha. - Niesamowite pole pięknie kwitnących kwiatów jest miejscem, które ucieszy oczy każdego, a pięknie unoszący się zapach różaneczników, pozwoli oddalić się naszym myślom w nieznane - zachęca Dominika Łupierz ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu.