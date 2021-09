Rowerem do 46 km od Lublińca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rowerem z Lublińca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 46 km od Lublińca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w Lublińcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Lublińcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 50,89 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 209 m

Trasę dla rowerzystów z Lublińca poleca Woytekw75

Do Romantycznych Ruin w Orzechu. Odwiedzony również wapiennik i pałac Donnersmarcków w Nakle Śląskim oraz park w Świerklańcu. Nie obyło się równiez bez betonu OWŚ.

