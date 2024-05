Rowerem do 37 km od Lublińca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Lublińca? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 37 km od Lublińca. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Lublińca proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Lublińca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 37 km od Lublińca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w Lublińcu ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 59%. W niedzielę 02 czerwca w Lublińcu ma być 22°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 66%. 🚲 Trasa rowerowa: Lipcowy wypad w świerklanieckie lasy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 64,14 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 953 m

Suma zjazdów: 954 m Zbyszek1000 poleca trasę mieszkańcom Lublińca Trasa w większości po lesie, łatwa, polecam na letnie upały.

Można połączyć z pływaniem w Zalewie Zielona, Chechło czy opalaniem na wyspie w Pniowcu.

P.s. fajna droga - oznacza twardą drogę, dobrze ubitą, z drobnego kamienia

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek: zbiornik Kozłowa Góra Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m Jaskulaa.d poleca trasę mieszkańcom Lublińca Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa wczesną wiosną Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,94 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 2 817 m

Suma zjazdów: 2 855 m Pablojap poleca trasę mieszkańcom Lublińca Trasa jest przyjemna. Większość drogi to oficjalny szlak rowerowy, przez pola, lasy i boczne, albo mało uczęszczane drogi. Oczywiście jakoś trzeba wydostać się z Gliwic, do tego wybrałem trasę najbardziej, moim zdaniem optymalną. W dalszym etapie największą trudność może sprawić odcinek leśny zaraz za Chudowem, bo po deszczu robi się tam grząsko. Dziś widziałem, że w tym miejscu duża część ścieżki jest rozkopana przez spychacze. Nie wiem co tam tworzą, ale może być tylko lepiej, taką mam nadzieję. Za Ornontowicami szlak przez las to już czysta przyjemność, nawet po ulewie. W Knurowie zdecydowałem się jechać główną drogą, bo jest to krótki odcinek, a dalej droga pozostaje praktycznie pusta. Za Bojkowem możemy jechać prosto, dzięki czemu trasa będzie krótsza, ale wylądujemy w centrum Gliwic. Osobiście polecam trasę do Ostropy wzdłuż autostrady - jest lekka i można też zahaczyć o knajpę :)

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Lublińcu

🚲 Trasa rowerowa: Trasa po Lasach Stobrawsko-Turawskich (TR-1) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,77 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 513 m

Suma zjazdów: 1 524 m Crisboon poleca trasę rowerzystom z Lublińca

Wycieczka rowerowa z Kielczy przez Krasiejów JuraPark i pętlą z powrotem przez Kolonowskie.

🚲 Trasa rowerowa: Gliwicka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 2 454 m

Pora na serwis roweru? Rowerowy serwis w Lublińcu. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria do roweru

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.