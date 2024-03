Rowerem do 37 km od Lublińca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 16 - 17 marca?

Rozważasz wyprawę rowerową z Lublińca? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 37 km od Lublińca. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Lublińca przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Lublińca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 37 km od Lublińca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 marca w Lublińcu ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 67%. W niedzielę 17 marca w Lublińcu ma być 5°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Psie Hasanie potem zapomniane fortyfikacje Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 2 248 m

Suma zjazdów: 2 271 m Jaskulaa.d poleca trasę rowerzystom z Lublińca Dzisiaj zaplanowałem powłóczyć się po okolicy, bez konkretnego celu. W efekcie zajechałem na "PSIE HASANIE" w Grzybowicach gdzie miłośnicy psów spędzają czas na wolnym wybiegu ze swoimi pupilami. Następnie postanowiłem ruszyć śladem okolicznych fortyfikacji z drugiej wojny światowej czyli Punkt oporu w Stolarzowicach "Regelbau", Fundament radaru w Stolarzowicach oraz niemiecki schron obserwacyjny w lesie na Górnikach. Niestety okazało się, że do żadnego z nich nie da się dojechać w normalny sposób (bez przeprawiania się przez gołe pole). Jedynie udało mi się dotrzeć (z wielkim trudem-brak jakiejkolwiek ścieżki) do niemieckiego schronu obserwacyjnego na Górnikach. Sam schron jest cały zarośnięty i całkowicie zapomniany, a szkoda gdyż mógłby upamiętniać wydarzenia które wydarzyły się tutaj w latach 40 XX wieku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa wczesną wiosną Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,94 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 2 817 m

Suma zjazdów: 2 855 m Trasę dla rowerzystów z Lublińca poleca Pablojap Trasa jest przyjemna. Większość drogi to oficjalny szlak rowerowy, przez pola, lasy i boczne, albo mało uczęszczane drogi. Oczywiście jakoś trzeba wydostać się z Gliwic, do tego wybrałem trasę najbardziej, moim zdaniem optymalną. W dalszym etapie największą trudność może sprawić odcinek leśny zaraz za Chudowem, bo po deszczu robi się tam grząsko. Dziś widziałem, że w tym miejscu duża część ścieżki jest rozkopana przez spychacze. Nie wiem co tam tworzą, ale może być tylko lepiej, taką mam nadzieję. Za Ornontowicami szlak przez las to już czysta przyjemność, nawet po ulewie. W Knurowie zdecydowałem się jechać główną drogą, bo jest to krótki odcinek, a dalej droga pozostaje praktycznie pusta. Za Bojkowem możemy jechać prosto, dzięki czemu trasa będzie krótsza, ale wylądujemy w centrum Gliwic. Osobiście polecam trasę do Ostropy wzdłuż autostrady - jest lekka i można też zahaczyć o knajpę :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice Łabędy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,28 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 278 m

Suma zjazdów: 283 m Trasę rowerową mieszkańcom Lublińca poleca Witek1964 Pętla wokół jezior Dzierżno duże, Dzierżno małe i Pławniowice. W trakcie jazdy odpoczynek w ośrodku w Czechowicach i na plaży w Niewieszu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Lublińca

🚲 Trasa rowerowa: Gliwicka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 2 454 m

Suma zjazdów: 2 479 m Trasę dla rowerzystów z Lublińca poleca Mirek63pl

🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice turystycznie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 3 005 m

Suma zjazdów: 3 010 m Pablojap poleca trasę rowerzystom z Lublińca

Trasa pełna atrakcji, asfalt oraz dobrze ubite leśne ścieżki. Jechałem po srogich opadach i ani razu nie grzązłem w błocie. Po opuszczeniu Gliwic zaczyna się przyjemny plener utartymi szlakami rowerowymi. Na początek ferma krów, jest przy samej drodze i jak widać na załączonym zdjęciu wzbudza zainteresowanie. Dalej ciągle drogą gruntową i bardzo przyjemna podróż lasem, który w 1992 roku płonął w ogromnym pożarze. Obecnie rosną tam młode drzewa, a na skraju lasu postawiono pomnik upamiętniający ów wydarzenie oraz jego ofiary. W Łączy jest fajne miejsce na odpoczynek, zaraz przy głównym szlaku, którym ruszam dalej. W Rudzińcu stoi stary Kościół, wg. wikipedii pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. Jest bardzo urokliwy i warto go zobaczyć. W dalszą drogę jadę już asfaltem aż do samych Pławniowic. Warto rzucić okiem na pałac w Pławniowicach, a przy samym jeziorze przysiąść na chwilę. Moim skromnym zdaniem jest to najlepsze w okolicy miejsce na wypoczynek. Z powrotem wybrałem drogę wzdłuż Kłodnicy, bardzo ładny szlak. Ostatni etap podróży to już mozolna podróż asfaltem, ale jakoś do domu wrócić trzeba. Wybrałem dłuższą trasę, wiec jeżeli komuś nie przeszkadza okropna droga przed Rzeczycami, to może skierować się na Taciszów.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Lublińcu. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.