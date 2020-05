Quady i crossy rozjeżdżają lasy. Incydent także w Koszęcinie

Jak niebezpieczna bywa próba zatrzymania crossowców? Niech za przykład posłuży relacja z niedzieli 24 maja w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Jamny”, na terenie Mikołowa. Akcja została specjalnie zaplanowana po interwencjach mieszkańców i turystów. Brali w niej udział strażnicy leśni nie tylko z Nadleśnictwa Katowice, ale także z Kobióra, Siewierza i Chrzanowa. - Dolina Rzeki Jamny to rezerwat, w którym znajduje się wiele rzadkich na terenie województwa śląskiego gatunków chronionych, by wymienić choćby wawrzynek wilcze łyko, skrzyp olbrzymi czy widłak goździsty. Łącznie około pięćdziesięciu ludzi rozjeżdżało dolinę – wspomina Tomasz Kurek, komendant straży leśnej w Nadleśnictwie Katowice.

Jak przypominają strażnicy leśni, wjazdy do lasu przez osoby nieuprawnione pojazdami silnikowymi są najczęściej łamanym prawem leśnym, o którym mówi art. 161 kodeksu wykroczeń. Przy czym warto zaznaczyć, że przejazd i parkowanie samochodem nie czyni tylu i takich szkód dla lasu i jego mieszkańców, jak właśnie quady i motocykle crossowe.

Strażnicy Leśni z katowickich Lasów Państwowych narzekają na szaleńcze jazdy i wyścigi kierujących quadami i motocyklami crossowymi, które odbywają się także w rezerwatach przyrody. Dobra pogoda i dostępność lasów dla każdego sprawiają, że jak co roku na wiosnę leśne dukty rozjeżdżają użytkownicy quadów i motocykli crossowych.

Zanim zatrzymano jednego z nich, crossowcy długo ignorowali dających sygnały do zatrzymania się strażników leśnych, szarżując wprost na nich.

- Sam dwukrotnie odskoczyłem w ostatniej chwili, gdyby nie dobry refleks, z pewnością skończyłoby się na obrażeniach. Zatrzymany crossowiec został ukarany za bezprawny wjazd do lasu i niszczenie infrastruktury – łącznie wystawiliśmy mandaty na 1000 zł. Co ciekawe, po tej akcji do końca dnia, nie stwierdziliśmy w tym miejscu żadnych prób wjazdu - dodaje.