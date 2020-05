Przekażą część diet na rzecz powiatu w Lublińcu? Tak chciałby jeden z radnych

Radny powiatu lublinieckiego Błażej Niedźwiedź wpadł na pomysł, żeby wesprzeć kasę powiatu. Aby to zrobić radni musieliby się zrzec części swoich diet.

– Niestety obecna sytuacja ekonomiczna całego społeczeństwa, przedsiębiorstw, ale także samorządów, nie napawa optymizmem. Wystosowałem zapytanie do Starosty Powiatu Lubliniec oraz całej Rady Powiatu, z Panem Krzysztofem Olczykiem na czele (jako przewodniczącym), które dotyczyło ewentualnej obniżki uposażenia Radnych - tak, żeby część pieniędzy z naszych wynagrodzeń za pracę w radzie pozostały w budżecie jednostki – poinformował Błażej Niedźwiedź.

Zdaniem radnego obniża może wynieść od 25 do 50 proc. wysokości diet i obowiązywać od 6 do nawet 12 miesięcy. Wszystko w zależności od tego, jak do sprawy ustosunkują się inni radni.

– Nie jestem upoważniony do reprezentowania głosu pozostałych radnych oraz dysponowania ich pieniędzmi, proszę jedynie o podjęcie dyskusji na ten temat – napisał w zapytaniu radny.

Sprawa ma zostać poruszona przez radnego Niedźwiedzia na czerwcowej sesji Rady Powiatu, wtedy okaże się czy i jakie ma poparcie.