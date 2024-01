Przegląd prasy z Lublińca. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.01.2024

Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

Ferie zimowe w mieście wcale nie muszą być nudne i monotonne. Najmłodsi wcale nie muszą spędzić całego wolnego czasu przed ekranem komputera lub telefonu. Doskonałą alternatywę, jak co roku proponuje Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, która przygotowała ciekawy program warsztatów, animacji i spotkań z ciekawymi osobami, które odbywać się będą w Jamie Bazyliszka – multimedialnej, rodzinnej sali zabaw. Dodatkowo w parku cały czas odwiedzać można świetlną wystawę Garden of Lights Piękna i Bestia, będącą doskonałą propozycją na rodzinne, popołudniowe spacery.

W okresie jesienno-zimowym, gdy słońca mamy jak na lekarstwo suplementacja witaminy D3 jest niezbędna do prawidłowego działania układu kostnego, odpornościowego i nerwowego. Bierzesz witaminę D, a mimo to często chorujesz? Prawdopodobnie popełniasz błędy, które utrudniają przyswajanie witaminy słońca. Jest kilka czynników, które osłabiają jej wchłanianie, przez co nawet łykanie odpowiedniej dawki nie daje żadnych efektów. Sprawdź, co ułatwia, a co utrudnia jej wchłanianie, aby nie dopuścić do niedoborów witaminy D.