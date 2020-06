Przegląd prasy 9.06.2020 Lubliniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ

Wiele roślin potrzebuje rzeczy, na którą rzadko zwracamy uwagę. To ziemia o odpowiednim odczynie. Zobaczcie, jakie rośliny muszą mieć tzw. kwaśną ziemię.

Matura 2020 - dziwna to matura! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

Opisaliśmy 20 najgłośniejszych morderstw, o których było głośno w naszym regionie w latach 2010 - 2019. One wstrząsnęły mieszkańcami woj. śląskiego! Zbrodnie, które doczekały się już sądowego finału albo do tej pory nie zostały wyjaśnione, a ich sprawcy są na wolności. Śledztwa, które odkrywały przed opinią publiczną makabryczne szczegóły. Kliknij w "zobacz galerię" i czytaj więcej.

Fałszywe alarmy bombowe przed egzaminami maturalnymi w woj. śląskim. Dyrektorzy ponad 60 szkół w Śląskiem otrzymali przed maturą z matematyki sygnały o różnych zagrożeniach. O każdym takim przypadku informowana była policja. Zgłoszenia zostały przyjęte i sprawdzone, ale nie ma informacji, by gdzieś potrzebna była ewakuacja i przerwano maturę. Policja ustala osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy bombowe.

"Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.