Przegląd prasy 22.09.2021 Lubliniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

Jak wyglądały zakupy w PRL? Często przypominały łowy okazji. Dziś wchodzimy do sklepu i wszystko jest, a 30-40 lat temu trzeba było swoje odstać w kolejkach nawet...kilka dni. Choćby za meblami. W stanie wojennym na półkach sklepowych tylko musztarda i ocet, a później wszędobylskie kartki.

We wtorek 21 września Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczął w swojej siedzibie nowy, 69. sezon artystyczny. Inauguracja odbywała się w ramach obchodzonego co roku Dnia Stanisława Hadyny. Od rana goście mogli także zapoznać się z ofertą śląskich placówek opieki zdrowotnej, w rozstawionym w siedzibie Zespołu Miasteczku Zdrowia oraz zwiedzać koszęciński pałac. Po południu odsłonięto tablicę Miejsce Pamięci Powstań Śląskich, a Zespół „Śląsk” zakończył dzień uroczystym koncertem „A to Polska właśnie”.