Przegląd prasy 18.06.2020 Lubliniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

Niepokojące sygnały o tym, że przyjeżdżające do mieszkańców po odpady śmieciarki mieszają odpady, trafiły do wiceburmistrz Lublińca. Firma obsługująca miasto pokazała, że posiada śmieciarki dwukomorowe.

Pałac w Koszęcinie to nie tylko siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", ale miejsce otoczone pięknym parkiem i szczycące się ciekawą historią. Choć w ostatnim czasie nie odbywają się tu koncerty i imprezy plenerowe, to można tutaj przyjechać, by podziwiać architekturę pałacu w pięknych okolicznościach przyrody.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.