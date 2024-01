Przegląd prasy 13.01.2024 Lubliniec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

STUDNIÓWKA to jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

W roku 2023 samochody google przez kilka miesięcy jeździły po poszczególnych miastach w woj. śląskim. Sfotografowały setki, jak nie tysiące ulic! Wszystko to z myślą o nowej aktualizacji popularnego Google Street View. Kogo zaskoczyły i uwieczniły w naszym regionie?

Faszerowane pieczarki to jedna z najpopularniejszych przekąsek na imprezę. Są łatwe do przygotowania i można je nadziewać różnymi farszami, które nie wymagają wiele pracy. Doskonałe na jeden kęs, smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Czy może zniknąć miasto, wyspa, spory kawałek Europy albo nawet całe morze? Okazuje się, że z powierzchni Ziemi wyparowało wiele niezwykłych miejsc, niektóre z nich z dnia na dzień. Co się z nimi stało? Zapraszamy do galerii, w której poznacie los 9 miejsc – cudów przyrody lub dzieł człowieka – które bezpowrotnie zaginęły i nigdy nie będziecie mogli ich odwiedzić. Ich fascynujące historie na pewno was zaskoczą!

Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.