Przedszkole i żłobek w Lublińcu odkażone. Niektóre placówki już działają .

We wtorek 19 maja OSP Lubliniec przeprowadzała dezynfekcję Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3,4,7,8 w Lublińcu. Dokonano odkażania zarówno wewnątrz budynków jak i przestrzeń zewnętrzną. To kolejna tego typu akcja lublinieckich strażaków. Wcześniej druhowie z OSP Lubliniec odkażali miejsca publiczne oraz żłobek. Strażacy już zapowiedzieli, że od piątku będą odkażali pomieszczenia szkół podstawowych, które się do nich zgłosiły w tej sprawie.

Przedszkola już działają

Jak poinformował Urząd Miejski w Lublińcu na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli miejskich od 20 maja 2020 roku działalność wznowiły: Przedszkole Miejskie nr 1, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 oraz Przedszkole Miejskie nr 4 w Lublińcu.

Natomiast pozostałe placówki, tj. Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 7 oraz Przedszkole Miejskie nr 8 zawiesiły zajęcia do 22 maja 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu. Do funkcjonowania wrócił też miejski żłobek.