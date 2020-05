Przedszkola w gminie Woźniki wznowiły funkcjonowanie

Po wdrożeniu wielu procedur, dzieci - w ograniczonej liczbie - mogły wrócić do swoich placówek. Gmina zapewniła niezbędne środki higieny osobistej. Z wywiadów przeprowadzonych z rodzicami naszych maluchów wynika, że niewielu z nich chce teraz wysłać swoje pociechy do przedszkoli. Dlatego nie otwarto Przedszkola w Psarach i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ligocie Woźnickiej.

Do Przedszkola w Woźnikach wraca jedenaścioro dzieci, do Lubszy jedno, a do Kamienicy czworo.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. Dołożyliśmy do tego wszelkich starań. Podkreślę, że to jednak na rodzicach i opiekunach spoczywa odpowiedzialność. Jeżeli dziecko jest chore lub w miało kontakt z osobami chorymi czy też przebywającymi na kwarantannie to nie wolno posyłać go do przedszkola. Bądźmy ostrożni i nie narażajmy zdrowia innych osób – apeluje burmistrz Woźnik Michał Aloszko.