Przedszkola i żłobek w powiecie lublinieckim będą nadal zamknięte

Jak poinformował we wtorek 5 maja Urząd Miejski w Lublińcu, w związku z negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu dotyczącą otwarcia przedszkoli miejskich oraz przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa u pracowników tychże placówek, działalność przedszkoli miejskich zostaje zawieszona do ‪17 maja, z możliwością przedłużenia, a w przypadku Przedszkola Miejskiego nr 6 – do ‪dnia 22 maja, również z możliwością przedłużenia tego terminu.

O opinię, co do ewentualnego otwarcia przedszkoli na terenie powiatu lublinieckiego, burmistrz Woźnik poprosił, wraz z innymi samorządowcami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Jego zdaniem, wznowienie działalności żłobków i przedszkoli w okresie panującej pandemii COVID-19 obarczone jest dużym ryzykiem transmisji koronawirusa SARS CoV-2, na co narażone będą dzieci podczas pobytu w placówkach. Inspektor odniósł się też do niekorzystnej dla naszego powiatu sytuacji epidemicznej. Uważa, że zasadnym jest wznowienie działania żłobków i przedszkoli w terminie późniejszym, o ile zagrożenie epidemiczne ulegnie złagodzeniu.

Według zaleceń postąpiły także inne gminy powiatu lublinieckiego.