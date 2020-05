Protest w obronie radiowej Trójki pod biurem posła PiS-u w Lublińcu

Spontaniczna akcja pod biurem posła PiS-u w Lublińcu miała miejsce w poniedziałek wieczorem 18 maja. Mieszkańcy Lublińca spotkali się, by wyrazić swój sprzeciw wobec ich zdaniem cenzury w radiowej Trójce. O radiowej aferze piszemy więcej poniżej.

- Spotkaliśmy się w obronie radia, które kochały pokolenia słuchaczy, a także wolności słowa. Chcieliśmy wyrazić swoją solidarność z radiową Trójką, Markiem Niedźwiedzkim i wieloma innymi osobami prowadzącymi Trójkowe audycje. Zrobiliśmy to pod biurem posła PiS-u, bo to co z naszą wolnością robią władze rządzące jest nie do zaakceptowania. Wolność wyboru to nasze fundamentalne prawo, którego nie wolno zabierać - mówi Czesława Włuka, uczestniczka protestu i radna z Lublińca.

Uczestnicy zaprotestowali przynosząc ze sobą plakaty i odtwarzając sporną piosenkę Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój".