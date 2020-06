Program "Słoneczny Lubliniec" ma polepszyć jakość powietrza w mieście. Na jakim jest obecnie etapie?

Na początku roku gmina Lubliniec ponownie złożyła wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dla „Programu Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”. W ubiegłym roku niestety żadne fundusze miastu w podobnym konkursie nie przypadły. Teraz może być inaczej. W lutym tego roku gmina Lubliniec przystąpiła do aktualizacji dokumentacji technicznej w celu złożenia nowego wniosku aplikacyjnego do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Na zlecenie gminy prace realizowała firma: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia.

Lubliniec jest na liście podstawowej

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 300 Ankiet do Programu Słoneczny Lubliniec. Mieszkańcy dopytują burmistrza, co się dzieje z programem. - Od dłuższego czasu nie pojawiają się żadne informacje na temat programu Słoneczny Lubliniec. Zaczynam podejrzewać że po raz kolejny miasto nie uzyska żadnego dofinansowania Jednocześnie zastanawiałem się, jak to się ma do trudnej sytuacji finansów miasta z uwagi na koronawirusa i spadek dochodów z CIT i innych podatków. Może osoba odpowiedzialna za realizację tego programu mogłaby umieszczać cyklicznie jakieś informacje, że coś w tej sprawie się dzieje. Ja osobiście czekam na to ponieważ za chwileczkę nie będzie możliwości skorzystania z programu ,,czyste powietrze,, i tak naprawdę nie wiadomo na którą formę dofinansowania fotowoltaiki się zdecydować - dopytywał na portalu miejskim jeden z lublińczan.