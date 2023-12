Prognoza pogody na Boże Narodzenie 2023. Zobacz, czy w Lublińcu spadnie śnieg

Jak wyglądała pogoda w ostatnich latach na święta?

W ostatnich latach nie mogliśmy się cieszyć białymi świętami, chociaż temperatura była niska. Częściej była plucha, niż puszysty śnieg. Temperatury w grudniu zwykle były minusowe, jednak mimo to nie padał śnieg. Czy w tym roku się to zmieni? Jak wygląda prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia w tym roku? Kiedy będziemy znać przewidywania meteorologów, umieścimy prognozę w tym artykule.

Boże Narodzenie - tradycje

Boże Narodzenie to święto w tradycji chrześcijańskiej, które upamiętnia narodziny Jezusa Chrystusa. Przypada na 25 grudnia. Poprzedzona jest trzytygodniowym okresem oczekiwania, które nazywa się adwentem. Na 24 grudnia przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Najważniejszym punktem tego dnia jest uroczysta kolacja, którą rozpoczyna się po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy. Jest to tradycja upamiętniająca gwiazdę, która prowadziła Trzech Króli do stajenki.