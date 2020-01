Proboszcz zabrał głos w sprawie Harry'ego Pottera - "Słowo magia oznacza diabelstwo"

O usunięciu książki zdecydowała Katarzyna Adamik, dyrektor ZSP w Lisowie, która broniła wcześniejszej decyzji nauczycieli o tym, że powieść może być omawiana w szkole. - Wybierając książkę "Harry Potter i Kamień filozoficzny" na szkolną lekturę nauczyciele kierowali się chęcią zmotywowania uczniów do czytani, wskazania na to, co dobre i piękne. Obecnie uczniowie rozpatrują tę książkę nie w kontekście literackim tylko niezdrowej ciekawości, rozbudzanej przez rodziców, którzy zakazują jej czytania - tłumaczy dyrektor Adamik.

– Zaklęcia i uroki, o których mowa w książce, to prawdziwe zaklęcia i uroki. Odczytywane przez istotę ludzką mogą doprowadzić do wywołania złych duchów przez osobę czytającą tekst. (...) Samo przeczytanie jeszcze nic nie zmienia lecz kiedy zaczynamy wchodzić w tą tematykę, wówczas jest to niesamowite zagrożenie. Takich zagrożeń w tym świecie jest wiele – mówił ks. Bartosik, cytowany przez portal lubliniecki.pl.

– Rodzice stanęli w obronie tych dzieci. W zeszłym roku ta książka została wycofana w stanie Tennessee, w USA. Trafiła już na listę ksiąg zakazanych – mówił duchowny, powołując się na wypowiedź księdza Dana Reehila, dyrektora amerykańskiej szkoły – Te książki pokazują, że magia może być zła lub dobra. A to oszustwo. Słowo magia oznacza diabelstwo. Czasem używamy stwierdzeń: “życzę ci magicznych świąt”. To tak jak “życzę ci diabelskich świąt”.

Rodzice obawiali się o swoje dzieci

Sygnatariusze petycji w sprawie usunięcia książki z listy lektur tłumaczyli swoje poważne obawy następująco:

„Jest to książka, która dokładnie opisuje praktyki okultystyczne, inicjacyjne, ezoteryczne, a nawet satanistyczne. (...) Szkoła Hogwart, przedstawiona w książce jest zamkniętym światem przemocy i grozy, przekleństw i uroków. Świat ludzi jest poniżany, natomiast świat czarodziejów i czarownic jest gloryfikowany, przez co jest to zaproszenie młodego czytelnika nudnego świata ludzi do „ciekawego, pełnego przygód świata okultystycznego” – pisali rodzice i dodawali:

„My, jako katoliccy rodzice, nie możemy pozwolić, by treści wyżej wymienionej książki infekowały umysły i dusze naszych dzieci.”

Twórcy petycji powołali się na opinie egzorcystów oraz papieża Benedykta XVI, a jednocześnie nadmienili, że książka nie jest na liście lektur obowiązkowych, ani uzupełniających, więc nie widzą sensu, aby poświęcać jej czas na lekcjach języka polskiego. To zaważyło na tym, że książka zniknęła ze szkoły w Lisowie.