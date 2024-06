Prasówka z Lublińca 24.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W miejscowości Glinica w powiecie lublinieckim doszło do tragedii. Utonęła 9-letnia dziewczynka. Jak informuje policja wraz z innymi dziećmi kąpała się w miejscu zabronionym.

Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

Za nami 11 edycja Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz, jakie supercary przyciągały gości podczas festiwalu. Były takie perełki jak Lamborgini, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, czy Chevrolet Corvette. Wartość tych wszystkich aut powala z nóg, bo przekracza miliony dolarów.

Prasówka 24.06 Lubliniec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lublińcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Supercary warte dziesiątki milionów złotych, tuningowane samochody, które na co dzień widzimy tylko na ekranach, pokazy z autodetailingu i gwiazdy motoryzacji – to 11. Mubi Dub It Tuning Festival. Targi Kielce tylko w sobotę odwiedziło prawie pięć tysięcy osób!