Prasówka z Lublińca 21.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Te firmy z Lublińca są najbogatsze? One rozwijają się NAJLEPIEJ i sporo zarobiły. Redakcja „Forbes” po raz 16. publikuje zestawienie diamentów, czyli najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Tegoroczna, rekordowo długa Diamentowa lista firm przekroczyła 29 tys. przedsiębiorstw! Poznajcie TOP12 najlepiej radzących sobie na rynku firm z Lublińca. Kto znalazł się na podium? Zobacz ZDJĘCIA i poznaj wyniki.

„Escape van” to nowatorski projekt profilaktyczno-edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa w tym zakresie. Z tego właśnie powodu na lublinieckim rynku stanęła dziś ciężarówka, w której można dowiedzieć się o tym niezwykle ważnym problemie. We wtorek „Escape van” zawita z kolei do Katowic.