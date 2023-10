Prasówka z Lublińca 18.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wyniki wyborów 2023. W okręgu 28. wygrywa PiS, druga jest Koalicja Obywatelska, a trzecia Trzecia Droga. Kto w tym okręgu "pozamiatał" i zdobył NAJWIĘCEJ głosów w wyborach do Sejmu? W galerii przedstawiamy sylwetki tych, na których mieszkańcy Częstochowy, Myszkowa, Lublińca i Kłobucka głosowali najchętniej!

Za nami pierwsza rezydencja artystyczna w Tauron Labie. 5 października miłośnicy nietuzinkowych dźwięków i ekologii wzięli udział w pokazie FULCRUM autorstwa Pawła Kulczyńskiego – cenionego muzyka, eksperymentatora i artysty dźwiękowego. Jest autorem niezwykłych koncertów plenerowych, fascynujących instalacji dźwiękowych oraz znakomitej muzyki teatralnej. FULCRUM to wielokanałowa kompozycja ambisoniczna, którą moduluje się parametrycznie, a jej treść porusza kwestie ekologicznych strat spowodowanych kryzysem klimatycznym, zakłóceń środowiskowych i społecznych, włączając w to wyniszczające skutki wojen.

Opieńki to grzyby późnej jesieni. Ich wysyp przypada na przełom października i listopada. Świetnie nadają się na różne przetwory, m.in. do marynowania. Jednak, jeśli chcemy zbierać te grzyby, musimy wiedzieć, jak wygląda opieńka miodowa i ciemna oraz gdzie ich szukać. Trzeba także poznać gatunki, które są do nich podobne z wyglądu, ale trujące. Sprawdź, z czym nie pomylić opieniek.