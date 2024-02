Prasówka z Lublińca 14.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Lubliniec 14.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kochacie spędzać wakacje na plaży, ale nie cierpicie ścisku, tłoku i hałasu, jaki panuje na popularnych kąpieliskach? Wyszukaliśmy dla was 9 absolutnie największych plaż w całej Europie, gdzie nigdy nie brakuje miejsca. Sopocka plaża to przy nich piaskownica! Tam możecie wypoczywać i bawić się w spokoju i bez przeszkadzania innym. Jedna z tych rekordowych plaż jest w Polsce, a kilka innych całkiem blisko naszego kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które plaże Europy są absolutnie największe.