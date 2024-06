Prasówka z Lublińca 11.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Polska, jako członek Unii od 2004 roku, bierze udział w tych wyborach, delegując swoich przedstawicieli do PE. Znamy już polityków, którzy otrzymali swoje mandaty, teraz czas na tych, którym tym razem się nie powiodło. Sprawdź, kto uzyskał NAJMNIEJ głosów. Szczegóły w naszej galerii.

Reprezentacja Polski wybrała Hanower jako swoją bazę na Euro 2024. To miasto, które może pochwalić się nie tylko bogatą historią, ale również nowoczesną infrastrukturą, idealną dla piłkarzy i kibiców. Selekcjoner Michał Probierz po wizytacji zdecydował się na czterogwiazdkowy hotel Sheraton Hannover Pelikan, który zapewni drużynie komfortowe warunki do odpoczynku i przygotowań do meczów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.