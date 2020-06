Prasówka Lubliniec 20.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublińcu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Lubliniec 20.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Co weekend w klubach woj. śląskiego bawiły się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?

Od kilku dni po internecie krąży szokujący rachunek, z którego wynika, że za zestaw obiadowy dla dwóch osób w smażalni ryb w Jastarni klient zapłacił ponad 250 zł. Co, ciekawe zestaw wcale nie był wyszukany, ledwie dwie zupy, ryba na wagę, frytki, surówki i jeszcze piwo oraz soczek. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtują się ceny za zestawy obiadowe w Beskidach. Czy również panuje taka drożyzna? Oto co się okazało...