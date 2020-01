Powstanie raport o oddziaływaniu firmy przerabiającej stłuczkę szklaną w Lublińcu. Mieszkańcy wciąż mają obawy

Burmistrz Edward Maniura wyraził też chęć spotkania z mieszkańcami, którzy pojawiają się przed strefą ekonomiczną i protestują przeciwko działalności zakładu Krynicki Recykling. Protest zaczął się od jednego człowieka, ale dołączają do niego kolejni mieszkańcy. - Oczekujemy zdecydowanych działań ze strony władz. Codziennie wdychamy ulatujący w powietrze pył i musimy znosić unoszący się stąd smród. Nasze samochody są codziennie do mycia. Po czystym rano samochodzie po południu można pisać palcem, taki pył się tu unosi, a próba jego starcia kończy się porysowaniem lakieru. Chcielibyśmy się spotkać z burmistrzem i starostą. Niech zobaczą, jak się tu żyje i pracuje - mówią protestujący.

Mieszkańcy Lublińca, których domy, firmy i zakłady pracy położone są w pobliżu terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie ustają w zabiegach, by miasto i służby odpowiedzialne za środowisko przekonały się, na jakie uciążliwości są na co dzień narażeni. Pracownicy okolicznych firm narzekają na "siwy dym" i smród, którym muszą oddychać. Jako sprawcę wskazują właśnie firmę przetwarzającą stłuczkę szklaną. Jednak żadne wykonane dotąd kontrole nie wykazały w działalności firmy poważnych nieprawidłowości. Z interpelacją w tej sprawie zwrócił się niedawno lubliniecki radny Olgierd Kniejski, który poprosił burmistrza o wystąpienie do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej o opracowanie analizy uciążliwości odorowej przetwórni oraz zanieczyszczeń pyłowych i ocenę ich wpływu na zdrowie i życie ludzi w tym zdrowie psychiczne. W odpowiedzi burmistrz zapewnił, że zleci sporządzenie takiego raportu między innymi z uwagi na liczne skargi mieszkańców dotyczące uciążliwości zakładu.

Mieszkańcy zapowiadają, że będą protestowali do skutku i czekają na spotkanie z burmistrzem i starostą. - Nigdy nie odmawiam spotkania czy to z protestującymi, czy też w innych sprawach. To z woli mieszkańców jestem burmistrzem i zawsze o tym pamiętam. Jestem do dyspozycji mieszkańców w każdym temacie - zapewnił Edward Maniura w odpowiedzi na pytanie mieszkańca, czy spotka się z protestującymi.

Swoją kontrolę w przedsiębiorstwie planuje też do końca marca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. To właśnie między innymi do tej instytucji mieszkańcy ślą swoje skargi na działalność firmy. Sąsiadujący ze strefą ekonomiczną składają też w tej sprawie zawiadomienia na policję. W ostatnich dniach, jak informowali mieszkańcy na internetowej społecznościowej grupie "Lubliniecki alarm smogowy", na terenie przetwórni stłuczki szklanej odbyło się czyszczenie pełnego osadów komina. Firma twierdzi jednak, że to zaplanowane czynności konserwacyjne instalacji. Mieszkańcy zrzeszeni w grupie obawiają się jednak, że to działania podjęte na wieść o planowanej kontroli.