Powiat lubliniecki uruchomił "wymazobusy". Specjalne zespoły będą pobierać próbki do badań. Pierwszego dnia pobrano ponad 100 próbek

"Wymazobusy" w powiecie lublinieckim to efekt porozumienia wszystkich samorządowców. Informacje o jej działaniu przekazano w specjalnym oświadczeniu:

"Nie mogliśmy dłużej czekać na centralne działania, ponieważ sytuacja stawała się dramatyczna, wiele osób przebywało w kwarantannie, oczekując na przedłużającą się procedurę badań" - piszą lublinieccy samorządowcy i dodają:

"Codzienne zdalne sztaby kryzysowe, codzienne wykonywane dziesiątki telefonów do Wojewody Śląskiego, Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych i wielu innych instytucji pozwoliły nam na uruchomienie systemu pobierania wymazów do testów.

Jest to bardzo ważny krok w walce z epidemią. Dzięki temu zyskujemy czas, zwiększając tym samym szanse osób zakażonych koronawirusem na szybki powrót do zdrowia. Wspólnym działaniem udało się nam stworzyć zespoły specjalistów do pobierania wymazów osób będących w kwarantannie i wskazanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przeprowadzenia testów oraz zapewnić odpowiednie środki transportu do laboratoriów. Po podpisaniu stosownych umów zapewniliśmy pokrycie kosztów działania zespołów wymazowych.

Zespoły przeszły już odpowiednie szkolenia i dzisiaj ruszają do wskazanych przez Sanepid osób. Powołanie tych zespołów, to nasza odpowiedź na przedłużające się procedury badań, wydłużony czas kwarantanny i związany z tym stres mieszkańców gmin naszego powiatu".



"W tej trudnej sytuacji podejmujemy i będziemy podejmować wszelkie działania, aby stworzyć maksymalne warunki bezpieczeństwa nie czekając na odgórne decyzje. Sytuacja, w której znaleźliśmy się wszyscy: izolacja, dystans i zachwianie naszego porządku świata minie. Pozostańmy w domach, dbajmy o siebie i naszych najbliższych" - zapewniają samorządowcy.