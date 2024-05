Poseł Przemysław Witek o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego zdecydował się kandydować?

Jego zdaniem "Zielony Ład" został przedstawiony w zły sposób.

- Swego rodzaju dobry program został źle przedstawiony, nie tylko mieszkańcom Europy na zachodzie, ale w Polsce. Trzeba też wziąć pod uwagę, że zawiera on sporo błędów, które wprost dotykają naszych rolników. To będzie wymagało korekty. Poza tym musi się zmienić podejście do energetyki szeroko rozumianej, a także migracji. Problemów jest naprawdę wiele - dodaje.