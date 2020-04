Policja Lubliniec: Trzech kierowców straciło w weekend prawo jazdy

Pomimo licznych apeli o rozwagę lublinieccy policjanci wciąż ujawniają na naszych drogach nieodpowiedzialnych kierujących, którzy w sposób rażący naruszają obowiązujące przepisy dotyczące ograniczenia prędkości. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, policjanci oprócz zatrzymania prawa jazdy mogą nałożyć na kierującego mandat karny do 500 zł oraz 10 punktów karnych. Za pierwszym razem zatrzymanie prawa jazdy następuje na 3 miesiące. Jeśli mimo to kierowca dalej będzie prowadzić auto bez uprawnień i zostanie zatrzymany, ten okres przedłuży się do sześciu miesięcy. Kolejna "wpadka" bez prawa jazdy zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Stracili prawo jazdy

- W ubiegły weekend na drogach powiatu lublinieckiego, aż 3 kierowców straciło uprawnienia za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h - informuje mł. asp. Michał Sklarczyk z KPP w Lublińcu.