Pogoda na tydzień w Lublińcu. Sprawdź pogodę na najbliższe 7 dni od jutra (27.12) do czwartku

Pogodę na tydzień dla Lublińca warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni dla Lublińca przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od piątku (27.12) do czwartku (02.01). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Lublińca na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Lublińcu: piątek, 27.12 Spodziewana temperatura w piątek w Lublińcu to 2°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Lublińcu będzie na poziomie 60%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lublińca, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lublińcu w piątek:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -3 do -1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lublińca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 27.12.2019: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Lublińcu: sobota, 28.12 Za dnia w Lublińcu słupki rtęci powinny pokazać -1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -4°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Lublińcu będzie na poziomie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lublińca, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lublińcu w sobotę:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -5 do -3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lublińca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 28.12.2019: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Lublińcu: niedziela, 29.12 W ciągu dnia w niedzielę w Lublińcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się -1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -5°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Lublińcu w niedzielę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lublińca, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 6 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lublińcu w niedzielę:

przewaga chmur. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -6 do -4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lublińca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 29.12.2019: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -5°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Lublińcu: poniedziałek, 30.12 W ciągu dnia w poniedziałek w Lublińcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Lublińcu będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lublińca, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lublińcu w poniedziałek:

przewaga chmur. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lublińca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 30.12.2019: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Lublińcu: wtorek, 31.12 Za dnia w Lublińcu słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Lublińcu będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lublińca, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lublińcu we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lublińca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 31.12.2019: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Lublińcu: środa, 01.01 Za dnia w Lublińcu słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Lublińcu w środę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lublińca, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lublińcu w środę:

przewaga chmur. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lublińca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 01.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Lublińcu: czwartek, 02.01 Spodziewana temperatura w czwartek w Lublińcu to 5°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Lublińcu w czwartek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lublińca, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 19 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Lublińcu w czwartek:

przewaga chmur. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Lublińca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 02.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

