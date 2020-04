Podopieczni prywatnego domu opieki w Woźnikach wywiezieni do szpitala zakaźnego. Sanepid szuka ludzi, którzy mieli z nimi kontakt

W nocy z wtorku na środę z pensjonatu ewakuowano 30 osób. U 23 z nich potwierdzono obecność SARS-CoV-2 i te osoby trafiły do szpitala zakaźnego w Tychach, a 7 osób z wynikiem negatywnym trafiło do DPS-u w Częstochowie.

Dyrektorka placówki nie kryje zdziwienia z powodu decyzji o ewakuacji wszystkich osób. - Te osoby, które zostały wywiezione w 95 procentach to były zdrowe osoby, które oprócz tego, że miały pozytywny wynik na koronawirusa, nie miały innych objawów chorobowych. Żaden lekarz nie przyjechał i nie sprawdził ich stanu zdrowia. Dostaliśmy już sygnały od personelu szpitala, na temat tego, że te osoby nie powinny do nich trafić, bo mogą zostać narażone na inne choroby - dodaje Justyna Gorol.

"Pensjonat pod Lipami" jest obecnie zamknięty. Przebywa w nim obecnie sześcioro członków personelu, którzy musieli zostać na kwarantannie. U czworo z nich wykryto koronawirusa. Te osoby również miały zostać przewiezione do szpitala. - Dzięki naszemu uporowi i determinacji zmieniono decyzję o tym, by opiekunowie, którzy są zupełnie zdrowi i bez objawów, zostali przewiezieni do szpitala. Nie wiem. Może potrzebowano ich tam jako wolontariuszy do pomocy - relacjonuje Justyna Gorol.

Nie żyją 4 osoby

Jak podaje dyrektor pensjonatu, w ciągu dwóch tygodni zmarło czworo podopiecznych placówki w Woźnikach. Powiat lubliniecki jest najbardziej dotkniętą epidemią koronawirusa częścią województwa śląskiego. Liczne zakażenia stwierdzono tu m.in. w domach pomocy społecznej w Koszęcinie i Lublińcu. Według danych z 16 kwietnia, pozytywny wynik testów na koronawirusa stwierdzono w sumie u 152 osób, zmarło do tej pory 9.