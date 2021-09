Plaga karaluchów w bloku w Lublińcu. Rzecznik Prawo Obywatelskich interweniuje u burmistrza

Sprawą lublinieckich karaluchów zainteresował Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka poseł Andrzej Gawron. Do RPO dotarły także liczne doniesienia medialne na ten temat.

W piątek 27 sierpnia biuro RPO zwróciło się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej i inwestycji Urzędu Miejskiego w Lublińcu o informacje o działaniach. RPO czeka na odpowiedź. Jak podaje biuro RPO, waga opisanego problemu i informacje medialne, z których wynika, że przeprowadzona dezynsekcja nie pomogła, a sytuacja mieszkańców nie uległa poprawie, skłoniły RPO do wystąpienia do burmistrza.

- Marcin Wiącek wyraża uznanie dla władz miasta z powodu troski o mieszkańców i planowane ich przeniesienie do innych lokali socjalnych, co według doniesień medialnych ma nastąpić do końca roku. Warto jednak pamiętać, że jest to również ustawowy obowiązek gminy, wynikający zarówno z jej zadań w zakresie udzielania pomocy mieszkaniowej, jak i z umowy najmu socjalnego lokali stanowiących jej zasób komunalny. Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację sanitarną w budynku i palącą konieczność ochrony zdrowia mieszkańców, Marcin Wiącek prosi burmistrza o szczegółowe wyjaśnienia co do planu opróżnienia budynku. Pyta, czy gmina obecnie dysponuje odpowiednią liczbą wolnych lokali, które może zaproponować mieszkańcom, a jeśli nie, to jakie planuje działania, aby je uzyskać w krótkim czasie (np. poprzez wynajęcia lokali od innych podmiotów w celu ich podnajęcia mieszkańcom). Upływ czasu potęguje bowiem zagrożenie sanitarne i może narażać mieszkańców na ryzyko utraty zdrowia - czytamy w komunikacje biura RPO.