Opuszczona tajna baza Armii Radzieckiej w woj. śląskim - przez lata trzymana w ścisłej tajemnicy [ZDJĘCIA]. Jest pod Herbami

Grill w czasach epidemii koronawirusa. Czy można grillować?

Mamy już majówkę... lecz inną niż zwykle! Chcesz zrobić grilla w ogródku, zaprosić przyjaciół, albo chociaż urządzić party na ogródku działkowym? Ale grill 2020 to jest niezłe wyzwanie. Prawniczka radzi, co można zrobić zgodnie z prawem, a co jest wg prawa wprowadzonego w związku...