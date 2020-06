Okradał kościelne skarbony. Jego łupem padły też pieniądze wiernych z powiatu lublinieckiego

Śledczy zajmujący się tą sprawą ustalili, że 50-latek działał na terenie województwa śląskiego i opolskiego. W ciągu 6 miesięcy mógł okraść skarbony w 24 kościołach na terenie powiatów: oleskiego, opolskiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, lublinieckiego, pszczyńskiego, mikołowskiego, raciborskiego, tyskiego i tarnogórskiego. Do części z nich wracał wielokrotnie.

W listopadzie ubiegłego roku olescy policjanci zaczęli otrzymywać informacje o kradzieżach pieniędzy z kościelnych skarbon. Tą sprawą od razu zajęli się policjanci wydziału kryminalnego. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia kryminalni zatrzymali 50-letniego mieszkańca województwa śląskiego, po tym jak opróżnił skarbonę z pieniędzmi w jednym z kościołów w okolicy Olesna. Funkcjonariusze zabezpieczyli wtedy przy nim narzędzia służące do popełnienia przestępstwa oraz kilkaset złotych, które mogły pochodzić z kradzieży. Zatrzymany mężczyzna usłyszał wówczas zarzut kradzieży z włamaniem, ale funkcjonariusze podejrzewali, że może mieć na swoim koncie znacznie więcej takich przestępstw.

Podejrzany usłyszał łącznie 276 zarzutów kradzieży z włamaniem, a straty jakie poniosły parafie szacowane są łącznie na co najmniej 12 000 złotych.

50-latek przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Teraz sprawa trafi do sądu. Grozi mu nawet do 10-lat więzienia.