Od dziś kierowcy mogą korzystać z nowego węzła na A1. Ułatwi dojazd w kierunku Lublińca

W grudniu ubiegłego roku, podczas udostępnienia kierowcom odcinka autostrady A1 na wysokości Częstochowy, Tomasz Żuchowski - p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - zadeklarował udostępnienie jeszcze w lutym 2020 roku węzła Częstochowa Jasna Góra. Tak się stało 15 lutego, kiedy to autostrada została połączona z drogą krajową nr 43 relacji Wieluń - Częstochowa. O tym pisaliśmy tu. Wtedy też GDDKiA zadeklarowała, że kolejne udogodnienie dla kierowców nastąpi przed wakacjami. Tak też się stało.

Dla kogo ten węzeł?

Dzięki otwarciu węzła Częstochowa Blachownia możliwy będzie wjazd na autostradę A1 i zjazd z niej do Częstochowy oraz w kierunku Lubliniec - Opole, Szczekociny. To bardzo dogodne, kolejne połączenie do klasztoru na Jasnej Górze. Z tego połączenia zadowoleni będą również kierowcy pojazdów ciężarowych, gdyż będzie to duże ułatwienie dla ciężkiego ruchu tranzytowego korzystającego z DK46.