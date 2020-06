Od 1 lipca nowy dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu rozpocznie pracę

Przypomnijmy, że 21 maja, w postępowaniu konkursowym, do którego przystąpiły 4 osoby, został wyłoniony kandydat na nowego dyrektora SP ZOZ w Lublińcu. Po otwarciu kopert i stwierdzeniu poprawności formalnej złożonych dokumentów, członkowie Komisji zdecydowali o dopuszczeniu do dalszej części konkursu trzech kandydatów. Każdy z kandydatów przedstawił swoją koncepcję pracy na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Lublińcu, odpowiadał też na pytania dotyczące obowiązujących przepisów prawa, kwestii związanych z finansami szpitala, możliwości pozyskania nowej kadry medycznej. W wyniku tajnego głosowania Komisja Konkursowa jednogłośnie wyłoniła kandydata – Dariusza Brzezińskiego - do objęcia tej funkcji.

Nowy dyrektor

Dariusz Brzeziński posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania szpitalem, dotychczasowym doświadczeniem udowodnił swoją skuteczność w restrukturyzacji finansowej podmiotów leczniczych. Pełnił funkcję prezesa Zarządu w Prudnickim Centrum Medycznym, dyrektora szpitala „Zdrowie” w Kwidzynie, gdzie przeprowadził restrukturyzację finansową i skutecznie przyczynił się do odbudowy relacji dyrekcji z pracownikami. Był również dyrektorem i prezesem Zarządu Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie, gdzie doprowadził do połączenia szpitali publicznych w Dzierżonowie i Bielawie, przekształcił tę jednostkę w spółkę prawa handlowego, przeprowadził restrukturyzację naprawczą podmiotu i systematycznie rozwijał nowe usługi medyczne. Współzałożyciel Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. W latach 2004-2010 przeprowadził postępowanie ugodowe z wierzycielami, oddłużył Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, brał udział również w przekształceniu tej placówki w Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej. Wcześniej prowadził działalność gospodarczą polegającą na doradztwie prawnym i gospodarczym dla firm i osób fizycznych, zajmował się konsultingiem biznesowym i zamówieniami publicznymi.

źródło: powiat lubliniecki