Nowe przepisy budowlane przyjęte. Poseł Gawron prezentuje swoje poprawki

Sejm przyjął ustawę nowelizującą przepisy Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ma ułatwić budowanie domów jednorodzinnych.

- Zostają uproszczone przepisy i wyeliminowane niektóre procedury co spowoduje skrócenie czasu inwestycji i oszczędności po stronie budującego. Dom bez formalności to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian legislacyjnych wchodzących w skład "Polskiego Ładu" - przekonuje poseł Ziemi Lublinieckiej Andrzej Gawron z PiS.

Wedle założeń nowej ustawy, każdy kto dysponuje działką, będzie mógł spełnić marzenia o budowie własnego domu o powierzchni zabudowy, czyli po obrysie, do 70 kw. (również dwukondygnacyjnych), czyli możliwa powierzchnia użytkowa to ponad 100 m kw. bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy.

Dom na zgłoszenie

Zgodnie z nowymi propozycjami, domy budowane na tzw. zgłoszenie muszą mieć sporządzony projekt budowlany spełniający warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zobowiązało się do przygotowania bazy takich projektów, która będą dostępne dla każdego za przysłowiową złotówkę. To w założeniu ma pozwolić na obniżenie kosztów budowy. Porządek urbanistyczny zostanie zachowany ponieważ domy w nowej procedurze będą powstawały zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego lub będą spełniały tzw. warunki zabudowy które przedstawi gmina. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana ma być w ciągu 21 dni. Urzędnicy nie mogą się sprzeciwić budowie, a więc nie trzeba czekać na żadną zgodę. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia. Taka procedura ma zaoszczędzić inwestorowi nawet kilka miesięcy.