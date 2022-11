"Nie jestem artystą. Jestem rzemieślnikiem" - rozmowa z fotoreporterem Danielem Dmitriewem

Od zawsze chciałeś być fotoreporterem?

Przed debiutem prasowym robiłem już zdjęcia, ale bez jakichś większych sukcesów. Nawet nie śniłem, że to może być kiedyś moja praca. Zanim to się stało, zdążyłem ukończyć Akademię Medyczną i kierunek fotograficzny we Wrocławiu. Teraz pracuję jako fotoreporter w Polskiej Agencji Fotografów Forum. Współpracuję z wieloma instytucjami, także z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

Mówi się, że fotografia reporterska to ginący zawód. Teraz niemal każdy ma smartfona z dobrym aparatem. Często jest w odpowiednim miejscu i czasie. Jak Ty widzisz tę kwestię w swojej codziennej pracy?

Zgadza się. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach jeśli chodzi o fotografię, bo przeszliśmy nie tak wcale dawno przełom technologiczny w tej sferze. Uprawiałem fotografię analogową przez blisko 10 lat i nagle nadeszła era fotografii cyfrowej. Smartfony mają jednak swoje ograniczenia. Nie zrobi się nimi zdjęcia, z którego można będzie później zrobić wielkoformatową odbitkę. Teraz każdy może być po części dziennikarzem i chyba trzeba się z tym pogodzić.