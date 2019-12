Najmłodsi mieszkańcy gminy Boronów otrzymali wyprawki ZDJĘCIA

Spotkanie z rodzicami i ich pociechami odbyło się w piątek 27 grudnia. Była to już w tym roku druga okazja do docenienia mieszkańców gminy, którzy chcą wychowywać swoje dzieci na terenie Boronowa. Tak jak to było w połowie tego roku, obok pamiątkowych dyplomów i "aktów urodzenia", najmłodsi otrzymali wyprawki w postaci kocyków i poduszek, zestawów do nauki języka angielskiego dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia oraz segregatorów pediatrycznych. Spotkanie było także okazją do rozmów z rodzicami.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice z dziećmi:

Kamila i Rafał Twarkowscy z synem Bartoszem,

Anna i Robert Kandzia z synem Gabrielem,

Teresa i Adam Paprotny z synem Karolem,

Milena i Robert Kucharczyk z córką Leną,

Sonia i Marceli Konefał z synem Arturem,

Joanna i Paweł Irek z synem Filipem,

Wioleta i Marcin Lipka z synem Emilem,

Małgorzata i Mariusz Plusczok z córką Martą,

Katarzyna i Piotr Pęczak z córką Klarą,

Marlena i Wojciech Myrczik z synem Tymonem,

Joanna i Łukasz Tomalka z córką Leną,

Ida i Marcin Kott z córką Elżbietą,

Anita i Michał Bełkot z córką Leną,

Kamila i Robert Hucz z córką Julią,

Ilona i Mirosław Pycha z synem Miłoszem,

Dajana i Marcin Jagusiok z córką Elizą.