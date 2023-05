Najlepsze życzenia na Dzień Mamy 2023. To już dziś - 26 maja! Wyślij ukochanej mamie! Są tu wierszyki śmieszne, wzruszające, poważne...

Cudowne życzenia na Dzień Mamy 2023. Wyślij ukochanej mamie!

Wierszyki i rymowanki dla wszystkich Mam

Żyj nam Mamo wiele lat, bo bez Ciebie smutny świat. Bądź szczęśliwa i radosna, niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna. Uśmiechaj się do świata, on Ci umili Twego życia lata. Kocham Cię Mamo!

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi, że Jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: Dla jednych to Dzień Matki, A dla mnie Dzień Mamusi.

* * * * * *

Dnie urocze, piękne, miłe w drodze życia napotkamy,

ale jednym z najpiękniejszych będzie dla mnie Dzień Mamy.

Życzę, Mamo, szczerze z serca, aby przez ten dzionek cały tylko nuty zdrowia,

szczęścia, w Twoim sercu, Mamo, grały!

* * * * * *

W kalendarzu Święto Matki z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty, za wybryki i kłopoty.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.