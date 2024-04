Memy o mężu! Żono, doceń swojego mężczyznę... zanim zrobi to inna kobieta

Za nami Dzień Doceniania Męża 2024

Obchodzimy go corocznie 20 kwietnia. W tym roku wypada on w sobotę. Wolny, wiosenny weekend to idealny czas na randkę z mężem. To także doskonała okazja do docenienia swojego małżonka. Można uczcić ich role jako partnerów, ojców, przyjaciół i mentorów, doceniając wszystko, co robią dla rodziny.