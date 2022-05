Matura 2022 z języka angielskiego. W części pisemnej e-mail, wiadomość lub list prywatny. Tutaj znajdziesz ARKUSZ CKE i KLUCZ ODPOWIEDZI Redakcja

Matura 2022 z język angielskiego. Stało się. Do egzaminu maturalnego z języka obcego zostało już tylko godzin. Co prawda nie nauczysz się teraz piętnastu obowiązujących działów, ale zdążysz jeszcze przypomnieć sobie przydatne słówka, a to jeden z kluczy do sukcesu! W treści naszego artykułu znajdziesz przydatne porady, maturalne pewniaki i coś ku pokrzepieniu serc. Pamiętaj, po egzaminie opublikujemy tutaj ARKUSZE CKE i KLUCZ ODPOWIEDZI.