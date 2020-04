Lubliniecka piekarnia rozdaje maseczki swoim klientom seniorom.

Każdy klient-senior robiący zakupy w Piekarni-Cukierni "Łubowski" w Lublińcu otrzyma maseczkę z filtrem. Akcja ma wesprzeć tych, którzy są najbardziej narażeni na skutki zakażenia koronawirusem.

- Maseczki szyją pracownicy piekarni. Chcemy, żeby tak nasi klienci, jak i pracownicy byli bezpieczni. Wiemy, że dostęp do maseczek, szczególnie dla osób starszych może być utrudniony. Mam nadzieję, że dzięki naszej akcji więcej seniorów będzie miała maseczki i wszyscy będziemy bezpieczniejsi - mówi Czesława Włuka z Piekarni-Cukierni "Łubowski".

By nikomu nie zabrakło maseczek i chleba pracuje cała załoga piekarni. Każdy dokłada coś od siebie. - Materiały do uszycia masek przygotowała Beata Sowa, ja oraz moja kochana mama szyjemy w wolnych chwilach, a Magdalena Chyra z dziećmi: Wiktorią, Emilką i Wiktorem wycinają filtry, aby nikomu nie zabrakło. Jasiu Chyra z brygadą piekarzy pieką w tym czasie smaczne chlebki, a my, dziewczyny zza lady staramy się indywidualnie i bezpiecznie zadbać o każdego klienta - dodaje Czesława Włuka.