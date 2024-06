Lubliniec. ZSOT w Lublińcu obchodzi 100-lecie. Uczniowie i nauczyciele "Kazika" na starych zdjęciach!

Początki ZSOT w Lublińcu

Założycielem i kierownikiem szkoły do wybuchu wojny był Jakub Bazarnik, kierownik szkoły powszechnej. Od dnia założenia szkoły zatrudnieni w niej byli następujący nauczyciele: Stanisław Owczarek, Jan Przybyła, Karol Lakwa, Kołodziejczyk, Błachut. W następnych latach dołączyli do nich: Stanisław Szelc, Antoni Bednarz, Rudolf Rzemieniecki, Ludwik Klama, Antoni Maryniak, Emeryk Cieślar, Jan Mróz, Franciszek Januś, Stanisław Wojciechowski, Kazimierz Krzyszkowski, Jan Galon, Jan Handy, Feliks Józefowicz, ks. Wojciech. Jak wynika z jedynej pozostałej z okresu międzywojennego księgi odpisu świadectw, w roku szkolnym 1938/39 ukończyło klasę trzecią 70 uczniów.

Jak podaje szkolna kronika, 1 października 1924 roku w Lublińcu rozpoczęła swoją działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Lublińcu. Mieściła się w gmachu Publicznej Szkoły Powszechnej (obecnie zwanej starą szkołą) i liczyła 3 klasy. W latach międzywojennych uczęszczało do niej średnio 200 uczniów. Nauka odbywała się jedynie w godzinach popołudniowych i wieczorowych.

Zgodnie z ówczesnym systemem szkolnictwa zawodowego w zakres nauki szkolnej wchodziły następujące przedmioty: język polski, historia, nauka o Polsce, matematyka, geografia gospodarcza i religia. Prócz tego uczono jeszcze przedmiotów zawodowych: materiałoznawstwa, rysunku technicznego, nauki o zawodach i nauki o handlu. Młodzież zobowiązana była brać udział w lekcjach wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.

Po oswobodzeniu Polski spod okupacji niemieckiej w Lublińcu najpierw przystąpiono do organizowania szkolnictwa powszechnego. Działalność Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej wznowiono w dniu 7 stycznia 1946 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Ludwik Klama powołany po zakończeniu wojny na stanowisko inspektora szkolnego. Zainicjował on społeczną zbiórkę polskich książek, które trafiły do biblioteki, wspomagając formujące się szkolnictwo. Szkoła umieszczona została w gmachu Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2.