Lubliniec. Świętowanie Dnia Kobiet w MDK Lubliniec było energetyczne i inspirujące

"Wśród zwierząt" - debiutancka wystawa Anny Zupok

Inspiracją do stworzenia prac, które powstały w nurcie realizmu, był bogaty świat fauny. Zupok podkreśla, jak cenna jest przyroda i jak niewiele dzieli nas od jej utraty. Artystka podkreśliła: "Zawsze otaczały mnie zwierzęta, pośród których czułam się najlepiej, dlatego są one tematem przewodnim moich prac. Potrafią kochać bezwarunkowo oraz mają w sobie ogromne pokłady empatii".

Spotkanie z Julią Mikołajczyk - "Głos kobiety jako supermoc"

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Julią Mikołajczyk pod tytułem "Głos kobiety jako supermoc – daj sobie odwagę na więcej". Julia Mikołajczyk to aktorka, logopeda oraz trenerka głosu. Prezeska Akademii Rozwoju Artystycznego i Power Voice Company podczas spotkania, które odbyło się w Galerii pod Glinianym Aniołem, zmotywowała uczestniczki do tego, aby sięgać po więcej.

"Latynoska noc" - warsztaty taneczne z Borysem Zawieruchą

Wydarzenie zakończyła "Latynoska noc", czyli warsztaty taneczne dla kobiet, które poprowadził Borys Zawierucha – utytułowany trener tańca. Panie miały okazję nauczyć się tańczyć salsę, rumbę, sambę czy bachatę pod okiem profesjonalisty.

Zawierucha podzielił się z uczestniczkami swoją miłością do tańca, a panie z radością korzystały z możliwości nauczenia się nowych kroków. Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że to był cudowny wieczór i cieszyli się, że mogli spędzić go razem z uczestniczkami: "To było wyjątkowe świętowanie dnia kobiet, każda z nas jest jedyna w swoim rodzaju, nie zapominajmy o tym w pędzie dnia codziennego".