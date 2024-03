Lubliniec. Rolnicy blokują skrzyżowanie dróg krajowych. Z jakimi hasłami przyjechali?

Rolnicy z terenu powiatu lublinieckiego od wielu tygodni regularnie wyjeżdżają swoimi ciągnikami na drogi, by zamanifestować swój sprzeciw wobec polityki rolnej Unii Europejskiej, czyli Zielonego Ładu, oraz niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy.

Lublinieccy rolnicy blokujący skrzyżowanie DK 46 i DK11 przywieźli ze sobą m.in. symboliczną trumnę oraz plakaty z hasłami - "Polityka komisarzy rujnuje gospodarzy".

- Władza to wszystkich smoli. Protestujemy dzisiaj, bo nie ma odzewu - mówi jeden z rolników z powiatu lublinieckiego. Zapytany, dlaczego mimo nawarstwiających się od lat problemów, wcześniej nie wyjeżdżali na ulice odpowiedział, że "słali pisma do lokalnych posłów". - Jest coraz to gorzej. Dlatego walczymy o nasze postulaty. Przepuszczamy co dwie godziny tiry, jak jest kolejka. Nie mamy innego wyjścia - dodał rolnik.

Protesty rolników trwają dziś w całym regionie - w Częstochowie, powiecie kłobuckim i w centrum aglomeracji śląskie.

W Katowicach wojewoda Marek Wójcik wyszedł do rolników i podziękował im za pokojowy protest.