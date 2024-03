Lubliniec. Rolnicy blokują drogi krajowe w powiecie. Przywieźli trumnę

Protesty rolników w Lublińcu

Rolnicy, regularnie wyjeżdżając na drogi powiatu lublinieckiego swoimi ciągnikami, manifestują sprzeciw wobec polityki rolnej Unii Europejskiej, czyli Zielonego Ładu, oraz niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy. Protestujący rolnicy przywieźli ze sobą symboliczną trumnę oraz plakaty z hasłami - "Polityka komisarzy rujnuje gospodarzy". Rolnicy zablokowali skrzyżowania DK46 i DK11, a także DW789.

- Władza to wszystkich smoli. Protestujemy dzisiaj, bo nie ma odzewu - mówił jeden z rolników. Zapytany, dlaczego mimo nawarstwiających się od lat problemów, wcześniej nie wyjeżdżali na ulice odpowiedział, że "słali pisma do lokalnych posłów". - Jest coraz to gorzej. Dlatego walczymy o nasze postulaty. Przepuszczamy co dwie godziny tiry, jak jest kolejka. Nie mamy innego wyjścia - dodał rolnik.